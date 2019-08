Ufficiale: Cristo Gonzalez saluta l’Udinese e vola in prestito all’Huesca

Cristo Gonzalez saluta l’Udinese. A poche settimane dal suo arrivo in Friuli dal Real Madrid, l’attaccante spagnolo fa le valigie e si trasferisce in prestito all‘Huesca. Questo il comunicato ufficiale: “L’Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Sociedad Deportiva Huesca le prestazioni sportive del tesserato Cristo Ramón González Pérez. La società augura al giocatore i migliori successi di carriera”.

FICHAJE | ⚽️🥅 "¡¡GOLAAAAAZO DE CRISTO!!" En serio, queremos gritar eso YA en El Alcoraz. El ariete tinerfeño Cristo González se une como cedido a la @SDHuesca, procedente del @Udinese_1896 ¡Bienvenido, Cristo! ¡Te seguimos! 😍🙏 👉 https://t.co/DmtxLQJPUt#CristoNoRebla 🔵🔴 pic.twitter.com/yTx00ZqBTe — SD Huesca (@SDHuesca) August 13, 2019

Foto: sito ufficiale Udinese