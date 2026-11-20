Ufficiale: Courtois rinnova con il Real Madrid fino al 2028. Il comunicato

20/11/2026 | 12:22:31

Thibaut Courtois continuerà a difendere la porta del Real Madrid. Il club spagnolo ha annunciato il prolungamento del contratto del portiere belga fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà di puntare ancora su uno dei protagonisti dei recenti successi blancos, come si legge dal comunicato: “Il Real Madrid C.F. e Thibaut Courtois hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del giocatore, che rimarrà con il club fino al 30 giugno 2028. Thibaut Courtois è arrivato al Real Madrid nel 2018. Nelle sue nove stagioni con la nostra maglia, ha disputato 348 partite e vinto 14 titoli: 2 Champions League, 3 Coppe del Mondo per club, 2 Supercoppe UEFA, 3 titoli della Liga, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe di Spagna. Il suo contributo a tutti questi titoli è stato caratterizzato da prestazioni decisive che lo hanno reso il miglior portiere del mondo. È un nazionale belga, con cui ha disputato finora 115 partite. A livello individuale, Thibaut Courtois ha vinto il Guanto d’Oro ai Mondiali del 2018 in Russia, il premio FIFA come miglior portiere nel 2018, il Trofeo Yashin nel 2022 e il Trofeo Zamora nel 2014. È stato inoltre inserito due volte nella FIFA World XI (2022 e 2023) ed è stato nominato uomo partita nella finale di Champions League del 2022 a Parigi, il quattordicesimo titolo del Real Madrid”.

foto: instagram Courtois