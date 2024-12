Ufficiale: Cosenza, il dg Urbino rassegna le dimissioni

Il direttore generale del Cosenza, Giuseppe Urbino, ha rassegnato le dimissioni. Questo il comunicato ufficiale con anche le parole del Dirigente Generale:

“La Società Cosenza Calcio comunica a malincuore le dimissioni del DG Giuseppe Ursino. Le parole del DG: “Le mie condizioni di salute non mi permettono di seguire con costanza le vicende della squadra”. Auguriamo al Direttore Ursino un affettuoso in bocca al lupo.”

“Sono Stati mesi molto intensi, ho conosciuto persone eccezionali e ho vissuto dall’interno l’ambiente passionale che mi aspettavo. Ma è venuto il momento di andare via – così il Direttore Generale Giuseppe Ursino che annuncia il suo disimpegno dal Cosenza – Le mie condizioni di salute non mi consentono di seguire da vicino con costanza le vicende della squadra. Lascio a malincuore ringraziando il Presidente Eugenio Guarascio e la Società per la fiducia e la bella occasione che mi hanno offerto. Auguro buon lavoro a Gennaro Delvecchio con il quale ho condiviso questi mesi, convinto che raggiungerà grandi obiettivi. Stimo molto il tecnico Alvini e alla squadra faccio i complimenti per la grande serietà e per l’impegno che mette in campo ogni giorno. Sarò al vostro fianco sempre e chiedo a tutti di stare vicino ai Lupi, se lo meritano!” La Società Cosenza Calcio, esprime rammarico per la scelta obbligata del Direttore Generale, lo ringrazia per aver sposato la causa rossoblù e gli rivolge un affettuoso in bocca al lupo!”

Foto: X Cosenza