Ufficiale: colpo Arsenal, in difesa arriva Hincapie dal Bayer Leverkusen

01/09/2025 | 21:04:24

L’Arsenal ha annunciato l’acquisto di Piero Hincapié , difensore in arrivo dal Bayer Leverkusen. I gunners si sono assicurati l’ecuadoriano in prestito con diritto di riscatto a 45 milioni di sterline.

Il tecnico Mikel Arteta lo ha presentato così: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Piero Hincapie nel club. Ha una grande presenza fisica, la sua versatilità ci offrirà ulteriori valide opzioni difensive. È un giocatore che abbina giovinezza e maturità. Renderà la nostra squadra più forte e competitiva nel prosieguo della stagione”.

Foto: sito Arsenal