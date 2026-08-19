Ufficiale: Circati lascia il Parma. E’ un nuovo giocatore del Benfica

19/08/2026 | 20:15:39

Il Parma ha annunciato la cessione di Circati: “Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo SL Benfica le prestazioni sportive del difensore Alessandro Circati.

Arrivato a Parma nel 2021 nella formazione Primavera, già nella stagione successiva viene aggregato alla Prima Squadra e fa il suo esordio in Serie B.

Dopo essere entrato stabilmente nel gruppo dei professionisti, Alessandro colleziona complessivamente 96 presenze con la maglia del Parma, di cui 37 in Serie A, realizzando 2 reti e risultando tra i protagonisti non solo della vittoria della Serie B 2023/24, ma anche delle salvezze delle due stagioni successive.

Nel corso della sua esperienza in gialloblu, Circati ha inoltre fatto il proprio esordio con la Nazionale australiana, con cui ha raggiunto quota 17 presenze e 1 gol, prendendo parte anche al percorso di qualificazione e alla fase finale dell’ultima World Cup.

Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la famiglia Parma Calcio rivolgono ad Alessandro un sincero ringraziamento e gli augurano le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

foto x benfica