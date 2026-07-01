Ufficiale: Christensen rinnova con il Barcellona fino al 2028

01/07/2026 | 10:30:23

Il Barcellona ha annunciato il prolungamento del contratto di Andreas Christensen fino al 2028.

Questo il comunicato:

“Il Barcellona e Andreas Christensen hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del difensore danese, che resterà quindi legato al club fino al 30 giugno 2028. Il difensore centrale aggiungerà altre due stagioni al suo accordo e la società e il giocatore ufficializzeranno l’intesa a breve presso gli uffici del club.

A 30 anni, la prossima stagione sarà la quinta per Andreas Christensen con la maglia blaugrana, dopo il suo arrivo dal Chelsea nell’estate del 2022. Fin dal suo arrivo al Club, il danese è diventato un elemento prezioso della squadra grazie alla sua intelligenza tattica, alla sua esperienza e alla sua abilità con il pallone.

Nelle sue quattro stagioni con il Club fino ad ora ha totalizzato 98 presenze ufficiali con il Barça: 71 in campionato, 15 in Champions League, 2 in Europa League, 6 in Coppa del Re e 4 in Supercoppa di Spagna. In questo periodo ha anche vinto tre titoli della Liga, una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna.

La stagione 2025/26 fu funestata dagli infortuni: il danese subì un grave infortunio al ginocchio che lo tenne lontano dai campi per quasi sei mesi. Christensen fece il suo ritorno a fine stagione, disputando l’ultima partita di campionato in trasferta contro il Valencia a fine maggio.

Il prolungamento del suo contratto significa che il Barça potrà contare su un giocatore con una preziosa esperienza internazionale, e ora che Christensen è completamente ristabilito, potrà mettere a disposizione la sua leadership e il suo talento alla difesa del Barça per le prossime stagioni”.