Ufficiale: Chiarodia rinnova con il Borussia Mönchengladbach

12/06/2026 | 22:52:13

Il Borussia Mönchengladbach e Fabio Chiarodia hanno raggiunto un accordo per il prolungamento di un anno del contratto del difensore, che sarà valido fino al 30 giugno 2028. “Fabio è un giovane difensore centrale dal potenziale enorme, che ha dimostrato non solo con noi ma anche recentemente con la Nazionale maggiore italiana. Ora deve compiere il passo decisivo per affermarsi ai massimi livelli e noi vogliamo supportarlo in questo”, ha dichiarato il responsabile sportivo Rouven Schröder. “Questo rinnovo di contratto è il risultato della nostra comune convinzione che il prossimo importante passo nella sua carriera avverrà qui al Borussia”. “Da quando sono arrivato a Mönchengladbach, sono cresciuto costantemente di anno in anno. Sono maturato come giocatore e ho iniziato a ottenere sempre più spazio in campo. Soprattutto dopo l’infortunio della scorsa stagione, ho percepito chiaramente la fiducia che mi veniva accordata”, ha dichiarato Chiarodia. “Ho avuto colloqui molto positivi con Eugen Polanski e Rouven Schröder, durante i quali abbiamo parlato apertamente dei nostri progetti per il futuro. Per questo ho deciso non solo di continuare la mia esperienza qui, ma anche di prolungarla. Non vedo l’ora di affrontare le prossime sfide e mi sono prefissato obiettivi ambiziosi”. Nella stagione 2025/26, il ventunenne ha collezionato 15 presenze in Bundesliga e una in DFB-Pokal con il Borussia Mönchengladbach. In totale, ha disputato 37 partite in Bundesliga e sei in coppa con la maglia del Borussia. Ha inoltre giocato 17 partite con la squadra Under 23 del club nella Regionalliga West. Chiarodia ha segnato il suo primo gol in Bundesliga alla 32ª giornata della stagione 2024/25 contro l’Hoffenheim, aprendo le marcature nel pareggio per 4-4. Dal 3 giugno 2026, Chiarodia può finalmente fregiarsi del titolo di nazionale maggiore italiana. Il difensore centrale ha giocato da titolare per tutti i 90 minuti nell’amichevole vinta per 1-0 dagli Azzurri contro il Lussemburgo, per poi disputare l’intera partita anche nella vittoria per 1-0 in trasferta contro la Grecia il 7 giugno. Chiarodia, vincitore del Campionato Europeo Under-19 con l’Italia, si è trasferito al Mönchengladbach dal Werder Brema prima della stagione 2023/24 all’età di 18 anni, dopo aver già esordito in Bundesliga con i biancoverdi. Nella sua prima stagione con i Fohlen, ha collezionato sei presenze da subentrato e ha ottenuto la sua prima presenza da titolare in Bundesliga, giocando 80 minuti contro l’Union Berlino. Durante la stagione 2024/25, ha poi totalizzato 16 presenze nella massima serie tedesca”.

foto sito borusia