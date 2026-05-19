Ufficiale: Cerignola, Nicola Grieco cede il 100% delle quote societarie

19/05/2026 | 17:50:49

È ufficiale: Nicola Grieco ha ceduto il 100% delle quote dell’Audace Cerignola alla cordata locale che da mesi si era interessata al club. Nelle scorse ore sono arrivate le firme e il closing: una pagina si chiude, un’altra si apre nella storia del club pugliese. I cinque nuovi soci: chi entra nella proprietà del Cerignola La nuova compagine societaria è composta da Gianni Nardiello, Vito Manduano, Francesco Masiello, Lio Lo Conte e Antonietta Ladogana.

Foto: logo Cerignola