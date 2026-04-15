Ufficiale: Catania, sollevato dall’ incarico il Ds Pastore

15/04/2026 | 21:15:29

Terremoto in casa Catania, che dopo l’esonero di Viali e il ritorno di Toscano, solleva dall’ incarico anche il Ds Ivano Pastore.

Questa la nota: “Catania Football Club rende nota l’interruzione del rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “La stima nei confronti dell’uomo e del professionista è inalterata, auguriamo a Ivano Pastore il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: logo Catania