Ufficiale: Cassani nuovo allenatore del Carpi

28/06/2025 | 12:21:55

Cassani nuovo tecnico del Carpi, c’è l’annuncio ufficiale: “L’AC Carpi è lieto di annunciare che, a decorrere dall’1 luglio prossimo, il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra sarà affidato a Stefano Cassani, 35enne allenatore nativo di Faenza. Stefano arriva a sedersi nella sua prima panchina fra i professionisti grazie a una gavetta caratterizzata dalla costante crescita nel corso delle stagioni. Dopo aver fatto il proprio esordio da capo allenatore in Eccellenza nel Del Duca Grama (stagione 2021/22), Cassani si è trasferito l’anno seguente al Victor San Marino, alla guida del quale – alla prima stagione – ha vinto il Girone B di Eccellenza. Nelle stagioni successive – le prime in Serie D per il tecnico faentino – Cassani ha ottenuto due qualificazioni ai play-off consecutive: la prima con lo stesso Victor San Marino, da appunto neopromosso. La seconda con il Lentigione, compagine allenata nella scorsa stagione. Mister Cassani si è legato al Club biancorosso con un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027”.

Foto: twitter AC Carpi