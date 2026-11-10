Ufficiale: Cassani non è piu l’allenatore del Carpi, il comunicato

10/11/2026 | 14:19:29

Stefano Cassani non sarà piú l’allenatore del Carpi lo fa sapere la società attraverso un comunicato: “La Società AC Carpi comunica di aver sollevato mister Stefano Cassani dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Contestualmente, sono stati sollevati – dagli incarichi, rispettivamente, di Vice Allenatore e Collaboratore Tecnico – Davide Godi e Andres Cola. Il Club ringrazia tutti e tre per il percorso compiuto insieme, augurando loro i migliori successi professionali per il proseguo della propria carriera”.

foto: sito Carpi