Ufficiale: Casarano, mister Di Bari rinnova fino al 2028

08/06/2026 | 21:44:36

“Il Casarano, per la sua seconda stagione di Serie C, andrà avanti con l’allenatore Vito Di Bari. Tutto è stato deciso al termine di un cordiale e proficuo incontro tra le parti avvenuto oggi. Proseguirà quindi sulla panchina rossazzurra il percorso del tecnico iniziato due stagioni or sono, ricche di innegabili soddisfazioni”. Il club salentino ha confermato così il tecnico annunciando anche che “è stato prorogato al 2028 il contratto che legherà Vito Di Bari al Casarano”.

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