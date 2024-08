Doppio innesto per la Carrarese per la difesa. Il club gialloazzurro infatti ha tesserato il portiere classe 2001 Niccolò Chiorra, lo scorso anno alla Lucchese e il difensore centrale Gabriele Guarino, classe 2004 lo scorso anno in prestito per sei mesi al Modena . Arrivano dall’Empoli, come comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato.

Foto: logo Carrarese