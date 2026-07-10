Ufficiale: Carrarese, arrivano Marconi dal Parma e Romani dalla Fiorentina

10/07/2026 | 17:02:42

Doppio colpo per la Carrarese, che ha annunciato gli arrivi di Marconi e Romani: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Parma Calcio 1913 per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Marconi, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027.

La punta centrale, classe 2005 rappresenta il prototipo di centravanti moderno, dotato di una forte struttura fisica, ottima mobilità e spiccate doti di generosità tattica.

In primavera 2, con la maglia del Parma Under 19, ben 29 reti e 12 assist in 70 presenze.

Nel calcio professionistico invece, dopo una prima stagione tra le fila del Perugia, ha raggiunto lo scorso anno la consacrazione definitiva mettendo a referto 38 presenze, 6 goal e 5 assist in Serie C, con la maglia delle Dolomiti Bellunesi.

In carriera si contano anche le 9 presenze, condite da 2 goal, con la selezione Under 17 della Nazionale Italiana.

Benvenuto a Carrara, Giacomo!

Di seguito le sue prima parole dopo la firma sul contratto:

“Sono molto orgoglioso di questo trasferimento a Carrara e anche un po’ emozionato visto che per me, si tratta della prima esperienza in una categoria prestigiosa come la Serie B.

Ci tengo a ringraziare la Società per la fiducia, ma anche la mia famiglia per il supporto che mi ha sempre dato. Come ho già detto alle persone a me vicine, non vedo l’ora di iniziare, di conoscere i ragazzi nella speranza che tutto ciò possa rappresentare uno step di crescita importante per me, sia dal punto di vista professionale che umano.

Quando il mio procuratore mi ha parlato per la prima volta della Carrarese, non ho mai avuto dubbi sulla scelta da prendere, del resto è una piazza che aiuta i giovani a crescere e credo sia un ottimo contesto per un giocatore come me.

Dal punto di vista tattico, per chi non mi conoscesse, amo attaccare la profondità, proteggere palla, e cerco di aiutare sempre la squadra anche in fase di non possesso.

Il mio idolo è Haaland, ma in generale cerco di ispirarmi sempre a tutti i grandi attaccanti in circolazione.” Arriva anche Romani: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Romani, che vestirà la maglia del club apuano sino al 30 giugno 2027.

Il difensore centrale, classe 2005, è dotato di un’importante struttura fisica, di un ottimo senso della posizione e di un prezioso piede mancino, soprattutto nella fase di costruzione del gioco.

In carriera, sino ad ora, dopo alcune stagioni da pilastro della difesa di mister Galloppa nella Fiorentina Primavera, rientrando con frequenza anche nel giro dei convocati della prima squadra, ha già messo a referto 34 presenze in Serie C con la maglia del Lecco.

Per il talentuoso prospetto, anche la soddisfazione di 3 presenze con la maglia della Nazionale Italiana Under 18 e 2 presenze con la Nazionale Italiana Under 20.

Benvenuto a Carrara, Lorenzo!

Di seguito le sue prime dichiarazioni dopo la firma sul contratto: “Firmare per la Carrarese è stato emozionante, del resto questo trasferimento rappresenta uno step importante per la mia carriera.

L’anno scorso, anche complice la mia amicizia con Rubino, ho seguito la squadra e sono rimasto impressionato dall’ambiente, oltreché dalla compattezza del gruppo, facilmente percepibile anche dall’esterno.

Dal punto di vista tecnico, sono un difensore centrale mancino, abile nell’impostazione dal basso, per questo Bastoni dell’Inter è fonte d’ispirazione come calciatore.

Comunque, sono davvero molto carico per questo nuovo inizio, spero di continuare il percorso di crescita e riuscire a dare il mio contributo al Club”.

foto sito carrarese