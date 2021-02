Ufficiale, Carpi: torna Pochesci in panchina

Poco più di 2 settimane sono passate dal suo esonero sulla panchina del Carpi, ed oggi è ufficialmente tornato a sedersi sulla panchina dei biancorossi. L’esonero di Sandro Pochesci è stato revocato come comunicato dallo steso club emiliano in una nota ufficiale: “La società Carpi FC 1909 rede noto di aver affidato il ruolo di capo allenatore della Prima Squadra a Mister Sandro Pochesci, revocando l’esonero emesso in data 21 gennaio 2021. Il tecnico dirigerà l’allenamento di questo pomeriggio alle ore 14:30 presso l’antistadio, al termine della sessione di tamponi in vista della trasferta di Arezzo”.