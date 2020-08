Ufficiale: Carlos Doncel al Ponferradina

Il Ponferradina ha raggiunto un accordo con il Valladolid per il trasferimento del 23enne esterno sinistro catalano Carlos Doncel, come confermato dal club.

“SD Ponferradina ha raggiunto un accordo con il Real Valladolid per il prestito di Carlos Doncel (Cabrera de Mar, Barcellona, ​​1996). Il nuovo calciatore bianconero gioca come ala sinistra e si è distinto la scorsa stagione con la controllata Blanquivioleta. Doncel si è formato nella prolifica cava dell’FC Damm. Con il Club Lleida Esportiu ha avuto modo di debuttare in Seconda Divisione B a soli 19 anni. Nel suo primo anno nella categoria, ha partecipato a 16 partite in una campagna in cui la sua squadra è riuscita a competere nella fase di promozione alla Seconda A”.

Foto: Sito Ufficiale