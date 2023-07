Ufficiale: Carletti è un nuovo calciatore dell’AlbinoLeffe

Cristian Carletti è un nuovo calciatore dell’AlbinoLeffe: il calciatore, classe 1996, arriva dal Trento. Per lui contratto fino al 2025.

“Nativo di Cremona, cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, tra i professionisti ha vestito le maglie di Carpi (Serie B 2016-2018), Prato, Gozzano, ancora Carpi (in Serie C), Arezzo, Latina e Trento. In carriera, tra campionato cadetto e Lega Pro, ha totalizzato 147 presenze e 27 gol.

“Siamo soddisfatti di aver chiuso per un attaccante che rispecchia al meglio la filosofia societaria – spiega il direttore sportivo Antonio Obbedio -, dotato di caratteristiche fisiche, tattiche e caratteriali consone all’ambiente AlbinoLeffe. Essendo un classe 1996, si tratta di un giocatore che può compiere un determinato percorso a Zanica per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Siamo molto soddisfatti perché Carletti arriva al termine di una lunga trattativa durante la quale ha sempre dimostrato di voler vestire fortemente la maglia bluceleste. Nonostante avesse altre richieste, l’AlbinoLeffe è sempre stata la sua prima scelta”.

“È il classico attaccante da area di rigore, abile di testa, generoso e dalla grande forza fisica. Va a integrare un reparto dove possiamo già contare su giocatori importanti – sia under sia over – ma con caratteristiche diverse che ancora ci mancavano. Si è unito alla squadra e da oggi è a disposizione di mister Lopez”.

A Cristian un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.

#CristianCarletti #WelcometoaL”

Foto: Sito ufficiale AlbinoLeffe