Ufficiale: Carles Puyol entra nell’Inter Club Escaldes: sarà Direttore delle Relazioni e del Calcio Internazionale

19/11/2026 | 12:26:06

Nuovo ingresso dirigenziale per l’Inter Club Escaldes, che annuncia l’arrivo di Carles Puyol. L’ex capitano del Barcellona ricoprirà il ruolo di Direttore delle Relazioni e del Calcio Internazionale, contribuendo alla crescita istituzionale e allo sviluppo internazionale del club andorrano, lo fa sapere il club attraverso i propri social: “Carles Puyol si unisce come Direttore Relazioni e Calcio Internazionale della nostra entità.Il suo arrivo rappresenta un nuovo passo nella crescita istituzionale del club”.

foto: x Inter Club Escaldes