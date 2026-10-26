Ufficiale: Calcinoni è il nuovo presidente della Cremonese

26/10/2026 | 17:51:40

Cambio presidenziale in casa Cremonese: Maurizio Calcinoni è stato nominato nuovo numero uno del club grigiorosso. Prenderà il posto di Francesco Dini, in carica da tre anni. Il comunicato: “U.S. Cremonese comunica che, nella giornata odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel corso della seduta è stato nominato il dott. Maurizio Calcinoni nuovo Presidente del club grigiorosso. Nel ruolo di vicepresidente è stato nominato il dottor Costantino Vaia. Il dott. Uberto Ventura anche in questo mandato ricoprirà l’incarico di Amministratore Delegato. Sono stati inoltre confermati i consiglieri: dott. Maurizio Ferraroni, avv. Giovanni Benedini, sig. Giuseppe Carletti, avv. Roberto Zanchi e dott. Mario Vergna.

U.S. Cremonese desidera rivolgere un sentito ringraziamento al dott. Francesco Dini che, dopo 3 anni alla guida del Club in qualità di Presidente, conclude il proprio mandato svolto con professionalità, competenza e dedizione.

Il neo Presidente Maurizio Calcinoni, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, esprime infine la propria gratitudine al Presidente onorario, Cavaliere Giovanni Arvedi, per la fiducia accordata, assicurando il massimo impegno e senso di responsabilità nell’assolvimento del nuovo incarico, al servizio della Società”.

Foto: Sito Cremonese