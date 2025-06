Ora è anche ufficiale: Cagliari, riscattato Adopo dall’Atalanta

24/06/2025 | 12:42:21

Come anticipato ieri il Cagliari ha ufficialmente riscattato Adopo dall‘Atalanta. Di seguito, il comunicato ufficiale: Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Michel Ndary Adopo dall’Atalanta: il calciatore si lega al Club rossoblù con un contratto sino al 30 giugno 2029.In Sardegna dalla scorsa estate, Adopo ha fatto il suo debutto con il Cagliari il 12 agosto, nella gara di Coppa Italia vinta contro la Carrarese (3-1). Nato a Villeneuve-Saint-Georges (Francia), il giovane classe 2000 è stato artefice di una crescita costante che lo ha portato ad essere tra le rivelazioni del campionato appena concluso”. “Forza fisica, potenza, corsa abbinate a reattività, tecnica e capacità di inserimento: autentico motore del centrocampo, le sue qualità messe al servizio della squadra lo hanno reso particolarmente prezioso sia in fase di possesso che di contenimento. Tra i rossoblù maggiormente impiegati, con 38 gare giocate tra campionato e Coppa Italia, ha segnato il suo primo gol in Serie A lo scorso 10 maggio in trasferta a Como. Avanti così, Ndary!“.

Foto: insta cagliari