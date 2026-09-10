Ufficiale: Cacciamani rinnova con il Torino fino a l 2031

10/09/2026 | 12:45:53

Alessio Cacciamani, obiettivo di mercato estivo di molte squadre in Serie A, ha iniziato la stagione con la maglia del Torino, prendendosi le chiavi della fascia sinistra. Il classe 2007 su cui i granata puntano tantissimo, ha rinnovato il contratto fino al 2031: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Cacciamani fino al 30 giugno 2031.

Cacciamani è nato a Jesi il 29 giugno 2007. L’esterno è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona, prima di approdare al Torino nell’agosto 2023, entrando a far parte della formazione Under 17 granata.

Nel corso della sua esperienza nel settore giovanile del Toro ha completato il proprio percorso di crescita, passando dall’Under 17 all’Under 18 e successivamente alla Primavera. Nella stagione 2024/’25 ha contribuito alla conquista del titolo di Campione d’Italia Under 18, mettendo a segno 12 reti e servendo 3 assist in 17 presenze nella regular season, oltre a una rete nella fase finale. Nella stessa stagione ha inoltre collezionato 18 presenze, un gol e 3 assist con la Primavera e ha fatto il suo esordio in Serie A con la prima squadra in occasione della gara Torino-Inter dell’11 maggio 2025.

Nell’estate 2025 Cacciamani si è trasferito in prestito alla Juve Stabia, dove ha disputato una stagione da protagonista in Serie B, totalizzando 37 presenze, 2 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia.

Rientrato al Torino, quest’anno ha già collezionato 3 presenze in Serie A, con un assist, e 2 in Coppa Italia.

Per Cacciamani diverse presenze con le selezioni giovanili dell’Italia, oltre alla prima convocazione con la Nazionale maggiore in occasione dell’amichevole Grecia-Italia, disputata il 7 giugno 2026.

Avanti insieme, Alessio: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”

Foto: Instagram Torino