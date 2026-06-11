Ufficiale: Butez rinnova con il Como fino al 2030

11/06/2026 | 16:10:48

Il Como ha annunciato il prolungamento del contratto fino al 2030 del portiere francese Jean Butez.

Ecco il comunicato:

“Como 1907 è lieto di confermare il prolungamento del contratto del portiere francese Jean Butez fino a giugno 2030.

Dal suo arrivo sulle rive del Lago di Como a gennaio 2025, Butez ha totalizzato 63 presenze e 26 clean sheet tra Serie A e Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva al decimo posto della scorsa stagione e alla prima storica qualificazione in Champions League dei Lariani.

Con lui tra i pali, i BiancoBlu hanno chiuso la stagione 2025/26 con la miglior difesa della Serie A (29 gol subiti) e il più alto numero di clean sheet stagionali (19).

Foto: X Como