Ufficiale: Buta è un nuovo calciatore del Red Star FC

19/08/2026 | 17:55:32

L’Udinese ha annunciato di aver ceduto a titolo definitivo Leonardo Buta al Red Star FC.

Ecco il comunicato:

“Udinese calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo Leonardo Buta al club francese Red Star FC.

A Leonardo l’in bocca al lupo per il prosieguo di carriera”.

Questo il comunicato del Red Star FC:

“La Red Star FC annuncia ufficialmente l’arrivo del terzino sinistro ventiquattrenne Leonardo Buta dall’Udinese.

Nato ad Águeda, in Portogallo, Leonardo Buta ha iniziato la sua formazione giovanile al Benfica prima di proseguire il suo percorso di crescita all’Anadia e poi all’SC Braga. Nel club portoghese ha scalato gradualmente le gerarchie, debuttando da professionista nel febbraio 2022. Con il Braga ha disputato cinque partite nella Liga Portugal prima di trasferirsi all’Udinese nell’estate del 2022.

In Italia, il terzino portoghese ha maturato esperienza in Serie A e ha continuato la sua crescita attraverso diverse esperienze in Europa. In prestito al Gil Vicente durante la stagione 2023/2024, si è affermato come titolare nella massima serie portoghese, collezionando 29 presenze in campionato. Si è poi trasferito al Moreirense, sempre nella massima serie, prima di approdare in Spagna, nella Liga 2, con l’Eibar durante la stagione 2025/2026.

Leonardo Buta, nazionale portoghese nelle categorie giovanili, vanta ben tre convocazioni con la Seleção U21, dopo aver indossato le maglie delle nazionali Under 17, Under 18 e Under 20.

Terzino sinistro versatile, Leonardo Buta si distingue per atletismo, velocità e impegno. Il suo profilo complementare rafforza la difesa dell’Audonienne.

Leonardo, Bauer ora è casa tua!”.

Foto: sito Red Star FC