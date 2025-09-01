Ufficiale: Buonanotte è un nuovo giocatore del Chelsea

01/09/2025 | 16:33:41

“Il Chelsea è lieto di annunciare che Facundo Buonanotte si è unito al club con la formula del prestito annuale dal Brighton and Hove Albion. Due volte convocato con la nazionale argentina, Buonanotte arriva a Stamford Bridge per rinforzare le opzioni offensive in una stagione che vedrà i Blues competere su quattro fronti. Il 20enne ha iniziato la sua carriera nell’Argentine club Rosario Central, con cui ha debuttato in prima squadra nel febbraio 2022. L’anno successivo, dopo 32 presenze e quattro gol con il Rosario, è passato al Brighton. Nei suoi primi 18 mesi con i Seagulls ha collezionato 50 presenze in tutte le competizioni, segnando cinque reti. Buonanotte, che può agire sia da numero 10 che da esterno offensivo, ha trascorso la stagione 2024/25 in prestito al Leicester City, con cui ha realizzato sei gol in 35 partite. A livello internazionale, ha debuttato con l’Argentina nel 2023, entrando nella vittoria per 2-0 contro l’Indonesia. La sua seconda presenza è arrivata l’anno successivo, nel successo per 3-0 contro El Salvador. Benvenuto al Chelsea, Facundo!”.

Foto: sito Chelsea

