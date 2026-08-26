Ufficiale: Bovio rinnova con l’Inter

26/08/2026 | 10:18:27

Leonardo Bovio, uno dei difensori più promettenti del settore giovanile dell’Inter, ha rinnovato il contratto pluriennale con i nerazzurri. Messosi in mostra nella tournée estiva con i grandi, Bovio adesso è il leader dell’Inter Under 23, che ha iniziato bene il suo campionato in Serie C, battendo il Catania al Massimino.

Il comunicato dei nerazzurri: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Leonardo Bovio”.

Foto: Sito Inter