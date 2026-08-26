Ufficiale: Bouaddi è un nuovo centrocampista del Manchester City. Affare da 100 milioni di euro

26/08/2026 | 12:31:03

Ayyoub Bouaddi, uno dei centrocampisti più promettenti del panorama internazionale, a soli 18 anni firma con il Manchester City. Nelle casse del Lille arriveranno 100 milioni di euro per il marocchino.

Il comunicato del City: “Il Manchester City è lieto di aver completato la firma del nazionale marocchino Ayyoub Bouaddi con un contratto quinquennale, soggetto a autorizzazione internazionale.

Il centrocampista diciottenne arriva dalla squadra francese del Lille con un accordo che lo terrà allo stadio Etihad fino al 2031.

Bouaddi arriva come uno dei giovani giocatori più entusiasmanti del calcio mondiale, avendo collezionato 96 presenze con il Lille e già otto presenze internazionali.

Ha debuttato con il club senior di Ligue 1 nella UEFA Conference League appena tre giorni dopo il suo sedicesimo compleanno, prima di affermarsi come titolare nella squadra nelle due stagioni successive.

Bouaddi ha rappresentato la Francia a livello giovanile e under-21, prima di passare a giocare per il Marocco, la nazionalità dei suoi genitori, e ha brillato per gli Atlas Lions ai Mondiali di questa estate.

L’elegante centrocampista palla al piede inizia ora il suo prossimo capitolo con il City ed è entusiasta di questa nuova sfida.

Arrivando al Manchester City, Bouaddi ha detto: “Questo è un giorno molto speciale per me e la mia famiglia.

“Il Manchester City è, per me, il miglior club del mondo. È un sogno essere qui e potermi definire un giocatore del City. Ho passato la maggior parte della mia vita a lavorare duramente per diventare il miglior giocatore possibile e raggiungere il top del gioco.

“Ho seguito il City per molti anni e adoro il loro stile di gioco. Il City cerca sempre di giocare un calcio di qualità. E hanno dimostrato di essere vincitori – questo Club sembra costruito per vincere.

“La rosa è di livello mondiale ed Enzo è un allenatore di alto livello. E non vedo l’ora di giocare allo Etihad Stadium, davanti a tutti i tifosi.

“Ho molto da migliorare. Ho solo 18 anni. Sono soddisfatto dei progressi fatti finora, ma so anche di poter migliorare molto. Questo è senza dubbio il posto migliore per farlo.

“Questo Club richiede trofei e darò tutto per assicurarci di contendere ogni titolo”.

Foto: Sito City