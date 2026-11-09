Ufficiale: Bonny salta le sfide con la Costa d’Avorio per un problema muscolare. Al suo posto Diakité

09/11/2026 | 18:22:26

La Federazione calcistica ivoriana ha annunciato che l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny non si aggregherà alla Nazionale a causa di un problema muscolare. Il comunicato: “OUMAR DIAKITÉ SOSTITUISCE YOAN BONNY, INFORTUNATO. La Federazione Ivoriana di Calcio informa che l’attaccante degli Elefanti, Ange-Yoan Bonny (Inter), darà forfait per la 3ª e 4ª giornata delle qualificazioni alla CAN 2027, per motivi medici. Per rimediare alla sua assenza, il commissario tecnico nazionale, Hervé Renard, ha convocato l’attaccante dello SK Sturm Graz, Oumar Diakité. Si unisce al gruppo degli Elefanti in vista della doppia sfida contro il Gambia”.

Foto: Instagram Bonny