Ufficiale: Bernasconi rinnova con l’Atalanta

16/11/2026 | 12:24:46

Lorenzo Bernasconi, uno dei talenti sbocciati da Zingonia, ha rinnovato il proprio contratto con l’Atalanta, come comunicato dal club bergamasco: “Si consolida ulteriormente il legame fra Lorenzo Bernasconi e Atalanta BC. L’esterno sinistro, che proprio oggi ha compiuto 23 anni, ha prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC.

In nerazzurro da quando non era ancora maggiorenne, dopo aver completato il percorso nel settore giovanile e maturato un’esperienza importante nella squadra U23, una volta approdato in prima squadra Lorenzo ha saputo conquistarsi e meritarsi uno spazio sempre più significativo con umiltà, dedizione e grande applicazione, distinguendosi per il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Lorenzo le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra”.

Foto: Instagram Atalanta