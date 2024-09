Ufficiale: Benfica, è Bruno Lage il nuovo allenatore. Contratto fino al 2026

Il Benfica ha ufficializzato il suo nuovo allenatore. Sarà Bruno Lage a guidare le Aquile. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 2026 e oggi è stato presentato alla stampa: “Con quale spirito ritorno? Con quello di chi torna e vuole vincere. Raccontatemi un allenatore che non ha vinto e non ha perso. Se guardiamo la media degli anni e dei titoli, quello di Bruno Lage forse è molto simile agli altri. Mio figlio vorrà visitarlo un giorno, ma non ho mai voluto interferire e non l’ho mai portato al Museo del Benfica.

Come vedi la squadra? “Se ricordo bene, la mia idea era sempre una rosa corta, competitiva ed equilibrata, con due per ruolo, che mi desse la possibilità di giocare in modi diversi, guardando la rosa e potendo cambiare sistema e dinamiche ed essere competitivi dentro e fuori. E la vedo così. La cosa più importante è che, indipendentemente dalle partenze, possiamo guardare la rosa e sentire che è stata creata, adattata e competitiva per quello che ci aspetta. Non li conosco, ma quando vedi un atleta uscire di casa è sempre motivo di soddisfazione, per il lavoro che è stato fatto alla base e per il modo in cui i giocatori raggiungono la prima squadra”.

Foto: twitter Benfica