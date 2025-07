Ufficiale: Bellomo rinnova con il Bari fino al 2026

11/07/2025 | 12:37:03

Nicola Bellomo rinnova con il Bari fino al 2026. Di seguito il comunicato: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento, fino al 30 giugno 2026, del rapporto che lega il centrocampista Nicola Bellomo al Club di via Torrebella. Quasi 150 presenze, 14 gol e 14 assist per il ragazzo di Bari Vecchia nelle sue quattro esperienze in biancorosso. Continuiamo insieme Nick!”.

Foto: Instagram Bellomo