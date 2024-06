Ufficiale: Bayern Monaco, Pavlovic ha rinnovato fino al 2029

Aleksandar Pavlovic e il Bayern Monaco insieme fino al 2029. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’FC Bayern ha prolungato il contratto del 20enne Aleksandar Pavlović fino al 30 giugno 2029. Il centrocampista nato a Monaco gioca per i campioni di Germania dall’età di sette anni e ha consolidato il suo posto da titolare in prima squadra la scorsa stagione.

Il talento locale di Monaco ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’SC Fürstenfeldbruck prima di passare all’FC Bayern nel 2011. Pavlović ha attraversato tutte le squadre junior con i campioni tedeschi del record e ha firmato un contratto professionale dopo aver fatto una grande impressione con la riserva squadra del campionato regionale di quarta divisione. Da lì ha vinto il campionato tedesco 2022/23 e ha collezionato 22 presenze in partite ufficiali (2 gol). L’ex giocatore della nazionale juniores ha esordito in nazionale con la Germania il 3 giugno contro l’Ucraina ed è stato inizialmente convocato in casa per gli Europei 2024 dei padroni di casa”.

Foto: Instagram Bayern