Ufficiale: Bayern Monaco, colpo Saibari dal PSV Eindhoven

01/07/2026 | 18:20:48

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto di Ismael Saibari dal PSV Eindhoven, un colpo da 50 milioni di euro. Il trequartista marocchino, impegnato con la nazionale ai Mondiali, raggiungerà il club tedesco al termine del torneo. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34.

Foto: X Bayern