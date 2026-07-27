Ufficiale: Barnes rinnova con il Newcastle a lungo termine

27/07/2026 | 18:52:23

Harvey Barnes, dall’arrivo nel 2023 dal Leicester, si è guadagnato un posto da protagonista nella rosa di Eddie Howe al Newcastle. Dopo i 16 gol in 57 presenze la scorsa stagione, adesso è arrivato il tanto atteso e meritato rinnovo per l’esterno.

Il comunicato dei Magpies: “L’ala del Newcastle United Harvey Barnes ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. L’internazionale inglese, arrivato dal Leicester City nell’estate 2023, aveva ancora due anni di contratto originale. Harvey ha registrato il suo massimo in carriera con 16 gol in 57 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione. A marzo è stato ricompensato con un ritorno sulla scena internazionale e ha partecipato all’amichevole a Wembley contro l’Uruguay, la sua prima esperienza con l’Inghilterra dopo quasi sei anni. La reputazione di Harvey per i momenti chiave è stata sottolineata quando ha segnato il gol vittoria più tardivo nella storia della Premier League all’inizio di quest’anno, con il suo gol al 102° minuto contro il Leeds United che ha dato tre punti vitali al St. James’ Park.

Harvey ha detto: “È una bella sensazione firmare questo nuovo contratto così presto, prima dell’inizio della nuova stagione. Finora è stato un percorso straordinario e sono felice di poterlo continuare.

“Quando sono entrato nel club ho imparato subito quanto sia un posto speciale, ma dopo tre anni qui lo so ancora meglio. Amo tutto – la città, lo stadio, la gente – e sono davvero felice di prolungare il mio tempo qui.

“Negli ultimi anni ho avuto un assaggio del successo e ho vissuto momenti davvero speciali con questa squadra. Tutti vogliamo di più di questo e io voglio essere un giocatore chiave che aiuti a far progredire il club”.

Foto: Sito Newcastle