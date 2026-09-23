Ufficiale: Bari, tesserato Matteo Anzolin

23/09/2026 | 17:14:09

Il Bari annuncia l’arrivo di Matteo Anzolin, il comunicato: “SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Anzolin (11.11.00, Latisana); il terzino ha firmato un contratto fino a giugno ’27 con opzione. Vestirà la maglia numero ’14’. Prodotto delle giovanili del Vicenza, la Juventus lo preleva nel ’17-’18 aggregandolo inizialmente alla formazione Primavera, quindi lo fa esordire tra i professionisti con la formazione Under 23 nella stagione ’20-’21. Dopo 43 presenze e 4 assist con i bianconeri, nell’estate del ’22, si trasferisce in Austria, al Wolfsberger AC, con cui gioca le qualificazioni alla Conference League, totalizzando 23 presenze e 4 assist con i ‘lupi’, prima di tornare in Italia, alla Triestina, nel campionato ’23-’24. Con i friulani, al netto di una breve parentesi con la maglia del Novara, 73 presenze, 1 gol e 4 assist. Benvenuto Matteo !”

foto sito bari