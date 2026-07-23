Ufficiale: Bari, tesserato Celli

23/07/2026 | 20:30:55

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Celli (28.01.94, Roma); il difensore ha firmato un contratto fino al giugno ’28 e sarà da domani a disposizione di mister Rastelli e dei nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso. Dopo aver militato in diverse scuole calcio giovanili dell’hinterland romano, esordisce tra i professionisti con la maglia della Lupa Roma nel ’11; dopo aver totalizzato oltre 130 presenze con il club capitolino, ottenendo una promozione in Lega Pro nel ’13-’14, nell’estate del ’17 passa in B al Foggia. L’avventura in Puglia dura una sola stagione, quindi passa al Teramo (20 pres., 3 gol), legandosi, l’anno successivo, alla Ternana. Con gli umbri totalizzerà 89 presenze in 5 stagioni, al netto di una parentesi al Sudtirol, conquistando la promozione in cadetteria al termine della stagione ’20-’21. Nel gennaio ’24 passa titolo definitivo al Catania con cui, nella scorsa stagione, raggiunge le semifinali playoff di Lega Pro.



Foto: Facebook Bari