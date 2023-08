Ufficiale: Barcellona, ecco il sedicenne Darvich dal Friburgo. Clausola da 1 miliardo di euro

Noah Darvich è un nuovo calciatore del Barcellona. Il 16enne trequartista lascia così il Friburgo firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 con clausola da un miliardo di euro. Il talento tedesco si unirà inizialmente al Barça Athletic, la filiale dei blaugrana allenati da Xavi. Di seguito il comunicato sul sito ufficiale blaugrana: “La clausola risolutiva sarà di 1 miliardo di euro. Questo martedì mattina il giocatore ha superato i relativi esami medici presso il Joan Gamper Sports City, quindi ha visitato lo stadio Johan Cruyff ed è stato fotografato con la nuova maglia del Barça, che indosserà in questa stagione. Darvich fa parte della Germania Under 17, con cui è stato proclamato campione d’Europa lo scorso maggio. È stato inserito nella squadra ideale del torneo. Con il suo acquisto, il Barça Atlètic incorpora un giocatore versatile che può giocare sia da interno che da esterno, tecnicamente dotato, offensivo e con grande fiuto per il gol”.

Foto: Instagram Darvich