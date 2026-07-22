Ufficiale: Barak lascia la Fiorentina e firma con i ciprioti dell’Apoel Nicosia

22/07/2026 | 14:59:13

Antonin Barak, alla Fiorentina dal 2022 al 2024, lascia l’Italia e vola a Cipro direzione Apoel Nicosia. Ecco il comunicato dei ciprioti: “L’APOEL annuncia di aver raggiunto un accordo di trasferimento con l’ACF Fiorentina per il centrocampista ceco Antonín Barák; il giocatore è atteso a Cipro per le visite mediche e la firma del contratto. Antonín Barák è nato il 3 dicembre 1994 nella Repubblica Ceca; alto 1,90 m, ricopre il ruolo di trequartista. Ha militato nei campionati ceco, italiano e turco, vestendo le maglie di Příbram, Vlašim, , Slavia Praga, Udinese, Lecce, Hellas Verona, Fiorentina, Kasımpaşa e Sampdoria. Vanta una significativa esperienza ad alto livello, con una lunga militanza e oltre 200 presenze in Serie A, oltre a partecipazioni alle competizioni europee UEFA. Conta inoltre 44 presenze con la nazionale ceca. Diamo il benvenuto ad Antonín Barák nella famiglia dell’APOEL e gli auguriamo ogni successo con la maglia gialloblù”.

Foto: Instagram Betano.cz