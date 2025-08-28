Ufficiale: Azon lascia il Como e passa all’Ipswich Town
28/08/2025 | 22:03:09
Il Como ha annunciato la cessione di Ivan Azon all’Ipswich Town, c’è il comunicato ufficiale: “Como 1907 comunica il trasferimento a titolo temporaneo per la stagione 2025/26 dell’attaccante Iván Azón all’Ipswich Town. Per l’attaccante spagnolo, arrivato a Como a gennaio, un altro passo nel suo percorso di crescita, con il trasferimento in Championship. Il club augura a Ivan le migliori fortune per la prossima stagione”.
FOTO: X Como