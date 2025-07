Ufficiale: Ascoli, ingaggiato il portiere Vitale

11/07/2025 | 12:10:43

L’Ascoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Samuele Vitale fino al 30 giugno 2027. Nato il 10 agosto 2002 a Bologna, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo e ha vestito anche le maglie della Nazionale Under 15 e Under 16 coi CT Rocca prima e Zoratto poi. In Serie C ha militato nella Gelbison e nel Monopoli, squadra quest’ultima che lo ha visto a difesa della porta 38 volte fra Coppa Italia, campionato e playoff. L’estremo difensore, al quale va il benvenuto del Club, lunedì sarà ai nastri di partenza per l’inizio della preparazione estiva”.

Fanno poi seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le sue prime parole in bianconero: “È il mio primo giorno in Ascoli, sono molto felice di essere qua. Gioco come portiere, le mie caratteristiche principali sono l’agilità e il gioco con i piedi, e arrivo da quella che per me è stata la mia stagione più importante, vissuta con il Monopoli: ero con Falzerano, che è stato qui e mi ha parlato tanto di questo ambiente, che non vedo l’ora di conoscere: ora abbiamo 15 giorni di ritiro, poi farò anche un giro in città. Ma non vedo l’ora di respirare tutto l’entusiasmo che c’è intorno alla squadra”.

Foto: twitter Ascoli