Ufficiale: Ascoli, è arrivato l’attaccante Apostolos Vellios

Secondo acquisto di giornata per l’Ascoli. È ufficiale l’acquisto dell’attaccante greco Apostolos Vellios. Classe 1992, Vellios ha firmato un biennale.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. – è la nota del club – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Apostolos Vellios, attaccante greco di 191 cm, nato a Salonicco l’8 gennaio 1992. Il neo bianconero, che ha sottoscritto un contratto biennale, vanta una lunga e importante esperienza nei massimi campionati europei: 51 gol e 16 assist in 185 partite, disputate nelle file di Iraklis Salonicco, Everton, Blackpool, Lierse, Vestsjaelland, Nottingham Forest, Waasland-Beveren, Atromitos, club quest’ultimo da cui proviene. Con la maglia della Grecia ha giocato in tutte le serie giovanili fino alla Nazionale maggiore, in cui conta 8 presenze.

L’Ascoli Calcio accoglie Apostolos, che vestirà la maglia 39, con un caloroso benvenuto”.

