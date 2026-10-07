Ufficiale: Arteta rimane alla guida dell’Arsenal fino al 2030

07/10/2026 | 15:12:04

Dopo lo storico successo della passata stagione, con la vittoria della Premier League attesa da 22 anni, l’Arsenal e Mikel Arteta hanno deciso di proseguire insieme fino al 2030. Dal 2019 sulla panchina dei Gunners, ha alzato al cielo una FA Cup e tre Community Shield.

Il comunicato: “Siamo lieti di annunciare che Mikel Arteta ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con l’Arsenal.

Il nuovo accordo riflette la nostra convinzione condivisa che i progressi fatti e il successo della scorsa stagione siano l’inizio di un periodo speciale nella nostra storia.

Mikel è diventato il nostro settimo allenatore coronato la scorsa stagione, diventando campioni per la quattordicesima volta. È stato il nostro quarto titolo di Premier League e il primo in 22 anni.