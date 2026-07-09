Ufficiale: Arsenal, dal Leeds arriva il portiere Meslier

09/07/2026 | 16:23:07

Illan Meslier è ufficialmente un nuovo portiere dell’Arsenal. Il francese, 26 anni, si trasferisce dopo sette stagioni con il Leeds United, durante le quali ha collezionato 215 presenze in tutte le competizioni.

Le sue parole ai canali ufficiali dei Gunners: “Sono estremamente felice. È un grande giorno per me, perché sono appena entrato nella squadra campione. Per me l’Arsenal è il club più grande d’Inghilterra. Sono molto felice e molto orgoglioso di unirmi all’Arsenal. Non vedo l’ora di mostrare l’amore che ho per questo stemma e non vedo l’ora di vincere trofei con questa squadra, perché questo è un club che deve alzare trofei ancora e ancora”.

Premier League experience between the sticks Welcome to The Arsenal, Illan Meslier! — Arsenal (@Arsenal) July 9, 2026

Foto: X Arsenal