Ufficiale: Arda Turan, nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk

27/05/2025 | 22:12:45

Lo Shakhtar Donetsk ha un nuovo allenatore. Si tratta dell’ex centrocampista turco Arda Turan. Turan ha iniziato la sua carriera da allenatore il 14 aprile 2023, assumendo la guida dell’Eyüpspor (Istanbul), squadra di prima divisione turca. Al termine della stagione 2023/24, ha guidato la squadra alla vittoria in campionato e alla promozione in Super Lig turca. Nella stagione 2024/25, si è classificato sesto nel campionato turco con l’Eyüpspor. In totale, ha diretto 84 partite come capo allenatore.

Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di un grande club, con grande tradizione e una ricca storia. È una squadra ben conosciuta in tutta Europa e che ha l’ambizione di vincere ogni partita. Spero di contribuire alla storia di questo club e regalare ai nostri tifosi tanti momenti di gioia attraverso il nostro gioco. Siamo profondamente motivati a vincere trofei sia in Ucraina sia in Europa”.

Hoş geldin! Арда Туран – головний тренер «Шахтаря»! ⚒ Угоду з 38-річним турецьким фахівцем @ArdaTuran розраховано до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії донецького клубу. Дізнайтесь інші подробиці: https://t.co/W4OMVPYOSO.#Shakhtar pic.twitter.com/Y1ZPqR0QSV — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 27, 2025

Foto: X Shakhtar