Ufficiale: Antony Iannarilli rinnova fino al 2028 con l’Avellino

10/07/2026 | 10:07:44

Antony Iannarilli ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con l’Avellino. L’estremo difensore ha firmato un prolungamento di contratto col club irpino fino al 30 giugno 2028. L’Avellino ha annunciato l’accordo con un comunicato sui propri canali ufficiali: “L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Antony Iannarillii. L’estremo difensore ha rinnovato per un’altra stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028. Nelle ultime due stagioni ha collezionato in biancoverde 51 presenze mettendo a referto 18 clean sheet e realizzando la storica rete contro il Catanzaro nella passata stagione. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”.

Foto: sito Avellino