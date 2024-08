Nuovo innesto in difesa per il Benevento: dal Taranto arriva Antonio Ferrara, terzino mancino. Questa la nota della società: “Il Benevento Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Taranto FC per l’acquisizione a titolo definitivo di Antonio Ferrara. Il difensore classe 1999 ha sottoscritto un contratto che lo terrà legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2027. Benvenuto Antonio”.

Foto: instagram Benevento