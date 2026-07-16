Ufficiale: Andres Garcia è un nuovo calciatore del Getafe

16/07/2026 | 16:15:20

Il Getafe ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il prestito di Andrés García dall’Aston Villa.

Ecco il comunicato:

“Il Getafe CF e l’Aston Villa FC hanno raggiunto un accordo per il prestito di Andrés García fino al termine della stagione in corso. Il terzino destro spagnolo di 23 anni si unisce agli Azulones per rinforzare la difesa.

Nato a Valencia, Andrés ha giocato nelle giovanili del Levante UD, dove ha esordito in prima squadra il 3 gennaio 2023 in una partita di Copa del Rey contro il Getafe CF. Dopo l’esperienza con i Granotas, si è trasferito in Premier League per unirsi all’Aston Villa.

Terzino dotato di grande resistenza, si distingue per la sua capacità di partecipare all’azione offensiva, la sua affidabilità difensiva e la sua forza nel gioco aereo.

Il Getafe CF dà il benvenuto ad Andrés García e gli augura tanti successi in questa nuova avventura con la maglia azzurra”.

Foto: sito Getafe

