Ufficiale: Amorim è il nuovo allenatore del Milan

16/06/2026 | 18:00:44

Il Milan e Amorim si sono scelti per ripartire entrambi, confermando le notizie arrivate ieri dal Portogallo. Il Diavolo rossonero vuole riscattare la scorsa stagione, terminata addirittura senza biglietto valido per l’Europa, mentre il portoghese vuole ripartire dopo la parentesi inglese di Manchester, lato United. Ecco il comunicato del club: “AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra maschile a Rúben Amorim. Amorim inizia la carriera da allenatore nel 2018, dopo aver concluso il percorso da calciatore professionista, durante il quale ha indossato le maglie di Belenenses e Benfica, oltre a quella della Nazionale portoghese. Dopo le prime esperienze in panchina al Casa Pia e al Braga, nel 2020 assume la guida dello Sporting CP, dando inizio a un ciclo caratterizzato da una forte identità di gioco, innovazione e valorizzazione dei calciatori. Un percorso che si traduce in risultati concreti: due titoli di campione del Portogallo, due Coppe di Lega e una Supercoppa. Prima di approdare al Milan, ha ricoperto il ruolo di allenatore del Manchester United. Nel corso della sua carriera, Amorim ha sviluppato un approccio tattico moderno e offensivo, supportato da una solida organizzazione di gioco, dimostrando una particolare capacità nel valorizzare i giovani talenti e accompagnarli nel loro percorso di crescita”.

Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026



Foto: X Milan