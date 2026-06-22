Ufficiale: Alessio Lisci nuovo allenatore del PAOK

22/06/2026 | 18:15:11

Alessio Lisci è il nuovo allenatore del PAOK, c’è il comunicato del club greco: “PAOK annuncia l’inizio della collaborazione con Alessio Lissi, che assume la guida tecnica della squadra. Diamo il benvenuto al nostro allenatore Alessio Lisci nella nostra grande famiglia. Insieme inauguriamo una nuova era con fiducia, ambizione e l’obiettivo comune di guidare la nostra squadra verso nuovi traguardi e successi. Con duro lavoro e dedizione ai valori del PAOK, iniziamo insieme a scrivere il prossimo capitolo della nostra storia”.

foto x paok