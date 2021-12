Ufficiale: Alessio Lisci è il nuovo allenatore del Levante

Zero vittorie in 15 partite, sette punti conquistati e ultimo posto in Liga. Inizio di stagione negativo del Levante che, vista la situazione, ha deciso di cambiare. Esonerato il tecnico Javi Pereira. Al suo posto, il club spagnolo ha deciso di affidare la panchina all’italiano Alessio Lisci, già allenatore della seconda squadra. A renderlo noto è la stessa società spagnola tramite un comunicato ufficiale. L’allenatore 36enne romano guiderà ad interim la squadra e sarà in panchina domani in Copa del Rey contro l’Huracan Melilla.

FOTO: Instagram Levante