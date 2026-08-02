Ufficiale: Alajbegovic è un nuovo giocatore della Juventus
02/08/2026 | 16:30:47
La Juventus ha ufficializzato un nuovo innesto. Si tratta di Kerim Alajbegović.
La nota ufficiale: “La Juventus rende noto di aver raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031.
Esterno offensivo ambidestro, nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, Alajbegović arriva a Torino dopo un’esperienza da protagonista in Austria con la maglia del Salisburgo. Un’annata importante che lo ha visto collezionare 44 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da 13 reti e 4 assist, confermando un’evoluzione costante e un impatto immediato ad alti livelli.
Un profilo dinamico e versatile, abile nella gestione del pallone negli spazi stretti; la sua capacità di calciare con naturalezza con entrambi i piedi gli permette di essere imprevedibile su entrambe le fasce, dove ama puntare l’avversario per creare superiorità numerica.
Cresciuto nei settori giovanili di Colonia prima e Bayer Leverkusen poi, in Germania ha completato la prima fase della sua maturazione, arrivando fino alla prima squadra e collezionando le prime prestigiose chiamate tra Bundesliga e Champions League. Nonostante la giovanissima età, Kerim vanta già una solida dimensione internazionale. Dopo aver fatto tutta la trafila con le selezioni giovanili della Bosnia ed Erzegovina, ne è diventato rapidamente un punto di riferimento fino a conquistare l’esordio con la Nazionale maggiore, con cui conta 11 presenze e 2 reti, tra cui un gol di rilievo firmato nella fase finale dell’ultimo Mondiale. Un talento puro, di grande personalità e prospettiva, pronto ora a mettere le sue qualità al servizio della causa bianconera.Benvenuto alla Juventus, Kerim!
Ufficiale | Kerim Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus ✍
Benvenuto!⚪️⚫️ I dettagli dell’accordo ➡️ https://t.co/81rMoSeB2W
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— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026
Foto: X Juventus